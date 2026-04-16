Slowakei: Braunbär greift Jogger an beliebtem Ausflugsberg an

Ein 31 Jahre alter Jogger ist in einem stadtnahen Erholungsgebiet in der Slowakei von einem Braunbären angefallen und verletzt worden. Das teilte die zuständige Regionalpolizeidirektion mit. Der Vorfall ereignete sich nahe einer Sternwarte auf dem beliebten Ausflugsberg Urpin, oberhalb der Regionalhauptstadt Banska Bystrica. Der Mann erlitt Verletzungen vor allem am Brustkorb, konnte aber zu einem nahe gelegenen Zugbahnhof flüchten und selbst Hilfe alarmieren.

Der Mann wurde im Krankenhaus behandelt und ist außer Lebensgefahr. Die Polizei rief die Bevölkerung zur Vorsicht auf und nahm mit mehreren Streifen die Suche nach dem Tier auf. Wie bei Zusammenstößen mit Bären üblich, wurde das zum staatlichen Naturschutz gehörende Einsatzteam Braunbär mit der Untersuchung des Vorfalls beauftragt.