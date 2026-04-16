Slowakei: Braunbär greift Jogger an beliebtem Ausflugsberg an
Zusammenfassung
- Ein 31-jähriger Jogger wurde nahe Banska Bystrica von einem Braunbären angegriffen und verletzt, konnte aber flüchten und Hilfe holen.
- Die Polizei warnte die Bevölkerung und leitete gemeinsam mit einem Naturschutzteam die Suche nach dem Tier ein.
- In der Slowakei leben etwa 1.200 Braunbären; Angriffe auf Menschen sind selten, können aber bei überraschenden Begegnungen vorkommen.
Ein 31 Jahre alter Jogger ist in einem stadtnahen Erholungsgebiet in der Slowakei von einem Braunbären angefallen und verletzt worden. Das teilte die zuständige Regionalpolizeidirektion mit. Der Vorfall ereignete sich nahe einer Sternwarte auf dem beliebten Ausflugsberg Urpin, oberhalb der Regionalhauptstadt Banska Bystrica. Der Mann erlitt Verletzungen vor allem am Brustkorb, konnte aber zu einem nahe gelegenen Zugbahnhof flüchten und selbst Hilfe alarmieren.
Der Mann wurde im Krankenhaus behandelt und ist außer Lebensgefahr. Die Polizei rief die Bevölkerung zur Vorsicht auf und nahm mit mehreren Streifen die Suche nach dem Tier auf. Wie bei Zusammenstößen mit Bären üblich, wurde das zum staatlichen Naturschutz gehörende Einsatzteam Braunbär mit der Untersuchung des Vorfalls beauftragt.
Rund 1.200 freilebende Bären in der Slowakei
Nach der jüngsten offiziellen Zählung, die im Jahr 2022 veröffentlicht wurde, gibt es in der Slowakei rund 1.200 freilebende Bären. Die Tiere gehen normalerweise Menschen aus dem Weg, wenn sie sie rechtzeitig bemerken. Bei überraschendem Zusammentreffen oder wenn Muttertiere ihre Jungen gefährdet sehen, können sie jedoch angreifen. Einzelne Zusammenstöße endeten in den vergangenen Jahren tödlich.
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