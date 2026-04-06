Tirol: Bär im Bezirk Landeck in Wäldern

Ein Bär dürfte aktuell den Tiroler Bezirk Landeck durchstreifen. Am Wochenende wurden laut Mitteilung des Landes im Bereich einer Wildtierfütterung in Ried im Oberinntal Spuren nachgewiesen, die „auf die Präsenz eines Bären schließen lassen“.

Es gebe aber keine Hinweise darauf, dass sich der Bär gezielt dem Siedlungsraum nähere, wurde betont. Bereits vor drei Wochen waren im Tiroler Oberland Hinweise für einen Aufenthalt eines Bären entdeckt worden.