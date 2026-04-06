Tirol: Bär im Bezirk Landeck in Wäldern
Ein Bär dürfte aktuell den Tiroler Bezirk Landeck durchstreifen. Am Wochenende wurden laut Mitteilung des Landes im Bereich einer Wildtierfütterung in Ried im Oberinntal Spuren nachgewiesen, die „auf die Präsenz eines Bären schließen lassen“.
Es gebe aber keine Hinweise darauf, dass sich der Bär gezielt dem Siedlungsraum nähere, wurde betont. Bereits vor drei Wochen waren im Tiroler Oberland Hinweise für einen Aufenthalt eines Bären entdeckt worden.
Im Bezirk Landeck war schon im Frühling des Vorjahrs mindestens ein Bär nachgewiesen worden, von daher sei auch die aktuelle Präsenz nicht ungewöhnlich. Das Land appellierte an die Bevölkerung, Spuren, Sichtungen oder andere Hinweise auf die Präsenz von großen Beutegreifern zu melden.
Dies könne über die Website des Landes oder bei den Bezirkshauptmannschaften geschehen. Besonders wichtig für die fachliche Beurteilung sei Bildmaterial.
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