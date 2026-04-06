Verkehrsunfall in Trins: 7-Jährige schwer verletzt

Am frühen Sonntagabend wurde ein 7-jähriges Mädchen bei einem Verkehrsunfall in Trins (Bezirk Innsbruck-Land) verletzt. Der Vorfall ereignete sich am 5. April gegen 18:40 Uhr auf der L10 Trinserlandesstraße im Ortsgebiet, teilte die Polizei Tirol mit. Das Kind wurde nach der Erstversorgung mit einem Rettungshubschrauber ins Landeskrankenhaus Innsbruck geflogen.

Plötzliches Betreten der Fahrbahn

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei Tirol fuhr ein 49-Jähriger mit seinem PKW taleinwärts, als das Mädchen unvermittelt aus einer Gebäudezufahrt auf die Fahrbahn trat, um diese zu überqueren. Bei dem folgenden Zusammenstoß prallte das Kind mit dem Kopf gegen den beifahrerseitigen Seitenspiegel des Fahrzeugs und stürzte.

Rettungseinsatz mit Hubschrauber

Nach dem Unfall wurde die Siebenjährige zunächst vor Ort erstversorgt. Aufgrund der unklaren Verletzungsschwere entschieden die Einsatzkräfte, das Mädchen mit dem Rettungshubschrauber ins Landeskrankenhaus Innsbruck zu transportieren. Dort soll eine genaue medizinische Abklärung der Verletzungen erfolgen. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.