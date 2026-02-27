Die US-Amerikaner und Freunde Carson Schmidt und Erik Masuda waren am 18. Februar in Palisades Tahoe (Kalifornien) Skifahren und filmten sich dabei, wie sie über die Winterlandschaften bretterten. Doch während ihres Ausflugs bemerkten sie, dass ein Mann, der kopfüber im Schnee steckte, in Not war.

Mann fiel kopfüber in den Schnee Wie Schmidt und Masuda gegenüber ABC 7 News erklärten, düsten sie gerade die Piste hinunter, als sie im Schnee etwas herausragen sahen. Ein Skifahrer war bei seiner Abfahrt gestürzt und kopfüber im Schnee gelandet. Die Bedingungen waren an diesem Tag tückisch, mit tiefem Schnee und schlechter Sicht. Das sorgte auch dafür, dass der vergrabene Mann nicht von anderen Skifahrern entdeckt wurde. Doch die zwei Freunde, die im Fachgeschäft Land Park Ski and Sports in Sacramento tätig sind, stoppten mitten auf dem Abhang, um zu helfen. "Ich sehe Skispitzen und schon bin ich irgendwie im 'Aktionsmodus' und grabe, bis ich sein Gesicht finde", erinnerte sich Schmidt zurück.

Gesicht war "violett-blau" verfärbt Den beiden Männern war bewusst, dass sie schnell handeln mussten, um den Mann zu retten: "Ich glaube, wenn man [gegen den Schnee] kämpft, geht einem sehr schnell die Luft aus. Ich glaube, das Video zeigt, wie wir sein Gesicht freilegten und sein Mund voller Schnee war", erklärte Masuda. "Ich habe seinen Mund mit meinem Finger freigemacht. Und man hört, wie er tief nach Luft schnappt. Ich weiß nicht, ob das Video das deutlich zeigt, aber sein Gesicht war violett-blau verfärbt. Ihm ging definitiv der Sauerstoff aus“, sagte Masuda.