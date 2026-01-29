Unfassbare Szenen aus Kanada verblüffen gerade das Netz: Am 20. Jänner wurde eine Lawine auf der Backcountry-Piste "Vortex" außerhalb des Skigebiets Lake Louise im Banff-Nationalpark gemeldet. Wie Beamte der staatlichen Institution Parks Canada auf Facebook zeigen, wurde der Vorfall auf Video festgehalten.

Skifahrer entkommt knapp Schneelawine Laut dem Facebook-Post wurden die Aufnahmen von einem Bekannten des Skifahrers gemacht: "Sie waren erfahren, gut ausgerüstet, fuhren einzeln ab und hatten einen sicheren Treffpunkt vereinbart. Die Lawine der Größe 2 wurde von einem einzelnen Skifahrer ausgelöst, als er einen Westhang in 2.450 Metern Höhe hinunterfuhr. Der Skifahrer wurde bis zum Fuß des Hangs mitgerissen, bis zur Hüfte verschüttet und verlor beide Skier, blieb aber ansonsten unverletzt."

Lawinen der Größe 2 werden auch als "mittlere Lawine" benannt, die Menschen verschütten und töten können. Die Experten erklären weiter, dass es sich dabei um eine "hartnäckige Schneebrettlawine, die in Bodennähe auf einer im November in der Nähe einer Kruste gebildeten Facetteneisschicht abging."