16 Festnahmen: Skandal um sexuelle Gewalt an Pariser Kitas

Der Skandal um massenhafte sexuelle Gewalt an Pariser Kindergärten und Volksschulen weitet sich aus. Alleine in Zusammenhang mit Vorwürfen bezüglich eines öffentlichen Kindergartens im Stadtzentrum wurden am Morgen 16 Menschen festgenommen und in Polizeigewahrsam genommen, berichtete die Zeitung Le Monde unter Verweis auf die Staatsanwaltschaft. Den Betroffenen würden Vergewaltigungen von Minderjährigen, sexuelle Übergriffe auf Minderjährige und Gewalt gegen Minderjährige vorgeworfen, bestätigte die Ermittlungsbehörde am Mittwoch der Zeitung.

Seit Monaten werden Eltern und Politiker in Paris von Berichten über Gewalt und Missbrauch in den Schülerhorten der Stadt aufgewühlt, denen wohl nicht immer konsequent nachgegangen wurde. Die Missbrauchsproblematik war in der Hauptstadt kürzlich Thema im Kommunalwahlkampf.