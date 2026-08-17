Lavaströme des Ätna: Erneut weniger Landungen am Flughafen Catania

Wegen der anhaltenden vulkanischen Aktivität des Ätna ist der Verkehr am Flughafen von Catania erneut leicht eingeschränkt. Nach Angaben des Betreibers des Airports auf der italienischen Mittelmeerinsel Sizilien wurde wegen des Asche-Ausstoßes ein Teil des Luftraums gesperrt. Dadurch ist die Zahl der möglichen Ankünfte noch beschränkt, hieß es. Bis Dienstag um 12.00 Uhr dürfen demnach nur zehn Flugzeuge pro Stunde in Catania landen. Für Abflüge gibt es keine Einschränkungen.

Flugbetrieb mehr als eine Woche massiv eingeschränkt Passagiere wurden gebeten, sich bei den jeweiligen Airlines über den Flugstatus zu erkundigen. Erst am Wochenende hatte sich die Lage am Flughafen wieder entspannt. Zuvor war der Flugbetrieb mehr als eine Woche lang massiv eingeschränkt gewesen. Der Ätna hatte nach einem Ausbruch wiederholt Vulkanasche ausgestoßen und für erhebliche Probleme im Flugverkehr gesorgt.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © REUTERS/Matteo Minnella

Tausende Urlauber von Flugstreichungen betroffen Zahlreiche Flüge mussten gestrichen oder umgeleitet werden. Tausende Urlauber waren betroffen. Am Samstag wurde die Warnstufe für den Vulkan schließlich herabgestuft. Der Flugbetrieb lief daraufhin wieder normal an. Nun sorgt der erneute Asche-Ausstoß nach der jüngsten Entspannung wieder für Einschränkungen.

Lava ausgestoßen Die Warnstufe für den Flugverkehr (VONA) blieb nach Angaben des INGV zunächst auf Orange. Sorge besteht, dass der Airport wieder geschlossen werden könnte. Lava wurde aus Öffnungen in Höhen von 2.750 und 1.990 Metern über dem Meeresspiegel ausgestoßen. Die am weitesten vorgedrungenen Lavaströme haben demnach eine Höhe von 1.395 Metern erreicht. Zwischen 9.40 und 12.40 Uhr kam es am Nordostkrater zu einer Reihe kurz andauernder Explosionen. Dabei entstand eine Aschewolke, die sich im Gipfelbereich in südöstlicher Richtung verteilte.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © REUTERS/GIUSEPPE DI STEFANO

Seismische Aktivität verstärkte sich deutlich Auch die seismische Aktivität verstärkte sich deutlich. Seit dem späten Samstagabend schwankte die durchschnittliche Amplitude des vulkanischen Tremors zunächst zwischen niedrigen und mittleren Werten. Im Laufe des Tages nahm sie zunehmend zu und lag ab etwa 18.00 Uhr im Bereich hoher Werte. Seit Beginn des Ausbruchs vor mehr als einer Woche wurden Hunderte Flüge gestrichen, verspätet oder umgeleitet. Nach Angaben des Betreibers wurden zwischen dem 6. und 12. August rund 36 Prozent der für Catania geplanten Flüge gestrichen. Die Betreibergesellschaft SAC bezeichnete die Auswirkungen auf die Flughafeninfrastruktur als die schwersten der vergangenen 20 Jahre. Am Sonntag verlief der Flugverkehr auf dem größten Airport der Insel normal.