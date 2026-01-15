Hackerangriff wohl Auslöser für Sirenenalarm

Oberbürgermeister Dr. Alexander Vogt und Leiter des Fachbereichs Sicherheit, Tobias Teschner, mit, man gehe "zum jetzigen Zeitpunkt mit einer hohen Wahrscheinlichkeit von einem externen Angriff" aus. Inzwischen gibt es neue Erkenntnisse. In einer Pressekonferenz teilten

Man könne nach derzeitiger Einschätzung ausschließen, dass der Alarm durch die Stadt Halle, das Land Sachsen-Anhalt oder den Bund ausgelöst worden sei.

Die Stadtverwaltung habe Anzeige bei der Polizei erstattet, die Ermittlungen dauern an. Die Polizei prüft laut einem Bericht der Tagesschau derzeit die Möglichkeit eines Cyberangriffs, könne diese jedoch weder bestätigen noch ausschließen.