Sirene auf Hausdach sabotiert: Ärger bei Feuerwehr Wiener Neustadt

In den letzten Wochen hat die Freiwillige Feuerwehr Wiener Neustadt mehrfach zu Großbränden ausrücken müssen, zuletzt am 2. Mai zum Feuer in der Strebel-Werkshalle. Wegen der höchsten Alarmstufe wurden die Einsatzkräfte dabei mehrmals mittel Sirenen im Stadtgebiet alarmiert.