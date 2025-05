Feuer im Paradies: Holzkreuz in Klosterruine stand in Flammen

Der Brand eines Holzkreuzes inmitten einer Klosterruine im Bezirk St. Pölten-Land am Donnerstagmittag gibt Rätsel auf und zieht auch polizeiliche Ermittlungen nach sich. Im entlegenen ehemaligen Franziskanerkloster "Sancta Maria in Paradyso“ in der Gemeinde Tullnerbach, das schon im 16. Jahrhundert zerstört worden war, stand ein mitten in der Ruine errichtetes Holzkreuz in Flammen.