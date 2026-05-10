Mit Laufrad Bahnübergang überquert: Kind (4) von Zug erfasst

Ein vierjähriges Kind hat einen Bahnübergang am Bodensee im deutschen Bundesland Baden-Württemberg mit seinem Laufrad überquert und ist dabei von einem Zug erfasst und tödlich verletzt worden.

Als die Schranken bereits geschlossen waren, sei das Mädchen mit seinem Laufrad über den Bahnübergang in der Ortsmitte von Sipplingen gefahren, teilte die Polizei mit. Trotz einer Notbremsung erfasste ein Regionalexpress am Samstag das Kind.