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Mit Laufrad Bahnübergang überquert: Kind (4) von Zug erfasst

Ein vierjähriges Kind überquerte trotz geschlossener Schranken mit dem Laufrad einen Bahnübergang am Bodensee. Der Zug erfasste das Kind und verletzte es tödlich.
10.05.2026, 11:12

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Ein Kind mit gelber Weste fährt mit einem blauen Laufrad auf einem gepflasterten Weg.

Ein vierjähriges Kind hat einen Bahnübergang am Bodensee im deutschen Bundesland Baden-Württemberg mit seinem Laufrad überquert und ist dabei von einem Zug erfasst und tödlich verletzt worden. 

Als die Schranken bereits geschlossen waren, sei das Mädchen mit seinem Laufrad über den Bahnübergang in der Ortsmitte von Sipplingen gefahren, teilte die Polizei mit. Trotz einer Notbremsung erfasste ein Regionalexpress am Samstag das Kind.

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Die Vierjährige erlitt lebensgefährliche Verletzungen und wurde mit einem Hubschrauber in ein Spital geflogen. Dort starb das Mädchen in der Nacht an seinen Verletzungen.

In dem Zug sollen zu diesem Zeitpunkt etwa 65 Fahrgäste gesessen haben. Sie blieben alle körperlich unverletzt, wurden danach aber von Sanitätern und Psychologen betreut.

Deutschland
Agenturen, pres  | 

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