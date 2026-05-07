Bursch klettert auf Oberleitungsmast: Lebensgefahr nach Stromschlag

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Ein 14 Jahre alter Bursche schwebt nach einem Stromschlag von einer Bahnoberleitung in Niedersachsen in Lebensgefahr. Nach ersten Erkenntnissen der Bundespolizei kletterte der Jugendliche auf einen Oberleitungsmast an der Güterzugstrecke zwischen Buchholz in der Nordheide und dem Rangierbahnhof Maschen. Es kam zu einem Lichtbogen von der mit 15.000 Volt führenden Oberleitung, der 14-Jährige stürzte ins Gleis. Wahrscheinlich sei der Teenager mehrere Meter tief gefallen, sagte ein Sprecher der Bundespolizei. Demnach wurde er durch den Stromschlag und den Sturz lebensbedrohlich verletzt. „Es war feuchte Witterung“, sagte ein Sprecher der Bundespolizei. Da könne Strom an einer solchen Leitung bis zu zwei Meter weit springen.

Begleiter des 14-Jährigen erleidet Schock Ein Rettungshubschrauber brachte den Jugendlichen am Mittwochabend ins Krankenhaus, sein Gesundheitszustand war heute zunächst unklar. Ein zweiter Jugendlicher im Alter von 15 Jahren, der mit dem 14-Jährigen unterwegs war, erlitt bei dem Unfall einen Schock. Erwachsene holten ihn ab. Warum die beiden an der Bahnstrecke waren und einer von ihnen hochkletterte, war unklar. Ein Güterzug kam an der Unfallstelle zum Stehen. Feuerwehrleute und Sanitäter waren im Einsatz und kümmerten sich um den Verletzten und den anderen Teenager. Die Bahnstrecke wurde vorübergehend gesperrt. Die Polizei fand am Unfallort zwei E-Scooter. Wahrscheinlich waren die Jugendlichen damit unterwegs.