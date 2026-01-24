Ein Jugendlicher hat in einem Berliner U-Bahnhof einen tödlichen Stromschlag erlitten, als er seine heruntergefallene E-Zigarette aus dem Gleisbett holen wollte.

Nach Polizeiangaben hatte der 17-Jährige zu einer feiernden Gruppe im Bahnhof Deutsche Oper gehört und versucht, sich seine unter einen stehenden Zug gefallene Vape wiederzuholen. Dabei kam er an die Schiene und erlitt den fatalen Stromstoß. Der Jugendliche starb noch an Ort und Stelle.