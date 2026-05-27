Shisha auf Osterkuchen: 3 Jahre Haft für Russin wegen Instagram-Foto

Ein Gericht in Moskau hat eine junge Frau zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt, nachdem sie auf Instagram ein Bild von einer Wasserpfeife (Shisha) auf einem traditionellen russischen Osterkuchen veröffentlicht hatte. Drei Jahre und 25 Tage muss sie in eine Strafkolonie, wie mehrere Medien übereinstimmend berichteten. Als Angestellte einer Shisha-Bar in Moskau hatte sie im April einem Gast seine Wasserpfeife auf einem Kulitsch (Osterkuchen) präsentiert.

Dazu veröffentlichte sie einen Post auf Instagram. Danach leiteten russische Behörden ein Strafverfahren wegen des Vorwurfs der Verletzung religiöser Gefühle ein. Im vergangenen Jahr war die Frau dem oppositionellen russischen Portal "Mediazona" zufolge wegen eines Drogenvergehens zu einer dreijährigen Bewährungsstrafe verurteilt worden.