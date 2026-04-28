5-Jährige in Australien entführt: Verzweifelte Suche im Outback

Die Geschichte bewegt Australien: Seit dem Wochenende sucht die Polizei im Outback rund um die Kleinstadt Alice Springs intensiv nach einem fünfjährigen Mädchen. Die kleine Sharon verschwand in der Nacht auf Sonntag (Ortszeit) aus einem Haus im sogenannten Old Timers Town Camp am Stadtrand. Inzwischen gehen die Ermittler davon aus, dass das Kind entführt wurde. Im Fokus steht ein 47-jähriger Mann.

Dieser soll sich zur Tatzeit ebenfalls in dem Haus in der indigenen Siedlung aufgehalten haben und erst wenige Tage zuvor aus dem Gefängnis entlassen worden sein. Nach Angaben der Polizei hatte er eine rund 18-monatige Gefängnisstrafe wegen schwerer Gewaltdelikte verbüßt. Er soll eine "lose Verbindung" zur Familie des Kindes gehabt haben. Zuletzt wurde er laut Ermittlern dabei beobachtet, wie er das Kind am späten Samstagabend an der Hand hielt. Seither fehlt von beiden jede Spur. Das Motiv hinter der Tat war noch unklar.

Suche mit Drohnen und indigenen Fährtensuchern In der abgelegenen Wüstenregion läuft eine riesige Suchaktion. Hunderte Einsatzkräfte, unterstützt von Freiwilligen, durchkämmen ein unwegsames Gebiet aus dichtem Buschland – zu Fuß, mit Geländemotorrädern, Pferden, Drohnen und Hubschraubern. Auch erfahrene indigene Fährtensucher sind im Einsatz. Sie verfügen über ein tiefgreifendes, traditionelles Wissen, um Spuren von Menschen oder Tieren in der Natur zu lesen. Alice Springs liegt im sogenannten "Roten Zentrum" Australiens, fast exakt in der geografischen Mitte des Kontinents im Northern Territory. Die abgelegene Wüstenstadt im Outback ist von enormen Distanzen geprägt: Die nächsten Großstädte - Adelaide im Süden und Darwin im Norden - sind jeweils mehr als 1.000 Kilometer entfernt.