Seltener weißer Elefant im Westen von Myanmar geboren

Glücksbringer

Weiße Elefanten gelten in der südostasiatischen Kultur als Glücksbringer. In früheren Zeiten erwarben die Herrscher in der Region so viele wie möglich. In der Hauptstadt Naypyidaw gibt es nach Angaben der staatlichen Medien derzeit sechs weiße Elefanten in Gefangenschaft.

In den Online-Netzwerken berichteten Nutzer erstmals im späten Juli über die Geburt des bisher namenlosen Elefantenbabys. Manche spielten auf die politische Situation des Landes und die Unterdrückung der Oppositionellen seit dem Militärputsch im Februar 2021 an: "Elefanten waren nur in den alten Zeiten wichtig", schrieb ein Nutzer. "Jetzt muss der arme Elefant ins Gefängnis."