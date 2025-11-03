Tradition: Schwimmende Brücke verbindet Venedig mit Hauptfriedhof

In Venedig ist eine schwimmende Brücke eingeweiht worden, die das Festland temporär mit der Insel San Michele verbindet, auf der sich der Hauptfriedhof der Lagunenstadt befindet. Es handelt sich dabei um die Wiederaufnahme einer alten venezianischen Tradition , die im Jahr 1950 unterbrochen wurde und die es den Venezianern ermöglicht, die rund 400 Meter lange Lagunenstrecke zu Fuß zu überqueren, um an Allerseelen ihre Verstorbenen zu besuchen. Am heutigen Montag ist die Brücke auch für Touristen geöffnet. Sie wird dann wieder abgebaut.

Brücke in Form eines modularen Pontons wieder errichtet

In ihrer ursprünglichen Form bestand die Übergangskonstruktion aus miteinander verbundenen "Peata"-Booten (typisch venezianischen Lastkähnen), die mit hölzernen Laufplanken bedeckt und am Lagunenboden verankert waren. Diese Praxis wurde in den 1950er-Jahren eingestellt - vermutlich, weil damals regelmäßig verkehrende Vaporetto-Wasserbusse den Zugang zur Insel erleichterten.

Nach einer Pause von fast 70 Jahren wurde die Brücke 2019 in Form einer modularen Pontonbrücke wieder errichtet. Die Corona-Pandemie verhinderte jedoch, dass sie jährlich an Allerseelen aufgebaut wurde - bis zu diesem Jahr. Die Lagunenstadt Venedig wird von hunderten Fußgängerbrücken verbunden, doch temporäre Brücken errichtet sie traditionell nur zu zwei weiteren Anlässen: über den Giudecca-Kanal zum Erlöserfest (Festa del Redentore) im Juli und über den Canal Grande zum Fest der Madonna della Salute am 21. November.