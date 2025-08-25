"Mehrere Stunden der Gewalt" im Schweizer Lausanne

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Eine Versammlung junger Menschen ist am Sonntagabend in Lausanne außer Kontrolle geraten. Die Polizei wurde mit pyrotechnischen Gegenständen beworfen, Mistkübeln brannten und ein Bus wurde beschädigt. Nach Mitternacht kehrte Ruhe ein, wie die Polizei mitteilte. Die Einsatzkräfte zogen "nach mehreren Stunden der Gewalt" teilweise ab, wie die Kantonspolizei Waadt in der Nacht auf Montag auf der Plattform X mitteilte. Eine Überwachung werde jedoch aufrechterhalten.

Zuvor hatten sich nach Angaben der Polizei rund hundert Jugendliche ab 21.30 Uhr im Stadtteil Prélaz versammelt. Vermummte Jugendliche nahmen die Polizei laut Aussendung mit pyrotechnischen Gegenständen ins Visier. Die Feuerwehr stand demnach im Einsatz, um die verschiedenen Brandherde zu löschen. Bilder, die über soziale Netzwerke verbreitet und von der Zeitung 24 Heures auf ihrer Webseite übernommen wurden, zeigten umgekippte Müllcontainer auf der Straße und brennenden Abfall auf der Fahrbahn. Außerdem war ein beschädigter Bus der Lausanner Verkehrsbetriebe zu sehen.