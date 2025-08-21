E-Scooter mit Auto kollidiert: Mädchen (15) erlag Verletzungen
Nach einem Unfall zweier Fahrerinnen eines E-Scooters, die in Schlierbach (Bezirk Kirchdorf an der Krems) mit einem Pkw zusammenstießen, ist eine von den beiden, eine 15-Jährige, ihren schweren Verletzungen erlegen.
Der Gesundheitszustand des anderen Mädchens (14) sei weiterhin kritisch, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Zur Kollision war es am Dienstag gegen 17.15 Uhr gekommen. Die Unfallopfer waren mit Rettungshubschraubern in Spitäler in Wels und Linz gebracht worden.
Unfall an Kreuzung
Die beiden Mädchen waren auf der Blumauer Straße Richtung eines Reitstalls unterwegs, als es an einer Kreuzung an einer Bahnunterführung zu dem fatalen Unfall kam. Durch den Zusammenstoß mit dem Pkw, der von einer 38-Jährigen gelenkt wurde, wurden die 15- und die 14-Jährige mehrere Meter weggeschleudert und schwer verletzt. Ein bei der 38-Jährigen durchgeführter Alkotest war negativ.
