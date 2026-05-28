In der Schweizer Stadt Winterhur nordöstlich von Zürich kam es am Donnerstagmorgen zu einem folgenschweren Messerangriff.

Ersten Informationen zufolge soll ein 31-jähriger Schweizer drei Personen mit einer Stichwaffe verletzt haben. Der mutmaßliche Täter konnte am Bahnhof festgenommen werden, zitiert blick.ch die Kantonspolizei Zürich.

Ein Schwerverletzter sowie zwei Mittelschwerverletzte wurden ins Spital gebracht. Bei den drei verletzten Personen handelt es sich um Schweizer im Alter von 28, 43 und 52 Jahren.

Das Motiv für die Tat ist aktuell noch unklar. Laut blick.ch soll der mutmaßliche Angreifer um 8.30 Uhr aus dem Bahnhof gerannt sein und dabei "Allahu Akbar" gerufen haben. Der Zeitung liegt ein Video vor, zudem berichtet ein Augenzeuge, die Rufe ebenfalls gehört zu haben.