Schweden: Kirche auf Rädern durch Stadt transportiert

Die größte unterirdische Eisenerzgrube der Welt befindet sich im Norden Schwedens. Ohne diese Grube gäbe es die Kleinstadt Kiruna nicht. Damit der Erzabbau fortgesetzt werden kann, muss der gesamte Stadtkern um einige Kilometer verlagert werden, da er durch Bodenrisse gefährdet ist. Das Großprojekt dauert bereits seit einigen Jahren an. Bisher wurden insgesamt 23 andere Kulturdenkmäler der 18.000 Einwohner zählenden Stadt versetzt, wie der ORF berichtet.

Nun soll das größte Gebäude Kirunas, die alte Kirche der Stadt, die einst zu den schönsten Schwedens gekürt wurde, an ihren neuen Standort gebracht werden – sofern das Wetter mitspielt.