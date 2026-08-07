Bangkok: Mehrere Tote und Verletzte nach Amoklauf an Schule

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Ein bewaffneter Jugendlicher hat in Thailand mindestens sechs Schüler und Lehrer seiner Schule und seine Großeltern getötet. Der Schütze tötete in einer Oberschule in der Provinz Nonthaburi nördlich der Hauptstadt Bangkok drei Schüler und drei Lehrer, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Zuvor habe der Bursch seine Großeltern mit der Pistole seines Großvaters in deren Wohnung erschossen und die Waffe gestohlen.

Große Mengen Munition entdeckt Bei dem Täter handelt es sich um einen jugendlichen Schüler der Oberschule Debsirin Nonthaburi, wie örtliche Medien unter Berufung auf Behördenangaben berichteten. Demnach ist der Täter ebenfalls tot. Einige Medien berichteten, er sei von der Polizei erschossen worden, andere sprachen von Suizid. In seiner Tasche entdeckten die Ermittler große Mengen Munition. Auf der Flucht vor dem Angreifer wurden zudem 15 Schüler verletzt, wie der stellvertretende Innenminister Polapee Suwunchwee dem örtlichen Sender Thai PBS schilderte. Der Vorfall ereignete sich am Morgen an der Debsirin Nonthaburi School in der Provinz Nonthaburi. Unter den Schülern und Lehrern in dem Gebäude brach Schilderungen zufolge Panik aus. Polizei, Rettungskräfte und Notärzte rückten mit einem Großaufgebot an. Die Menschen wurden vom Campus gebracht.