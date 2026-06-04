Ein Todesopfer nach Schüssen bei Schul-Abschlussfeier in Kalifornien

Durch Schüsse am Rande einer Highschool-Abschlussfeier im US-Bundesstaat Kalifornien ist ein 18-Jähriger ums Leben gekommen. Drei weitere Menschen im Alter von elf, 20 und 25 Jahren wurden bei dem Vorfall in Fairfield nordwestlich von San Francisco am Mittwochabend verletzt, wie die Polizei mitteilte.

Ein Teilnehmer der Abschlussfeier berichtete dem Fernsehsender KCRA, die Schüsse seien auf dem Parkplatz der Schule gefallen, während dort Fotos der Absolventen gemacht wurden.