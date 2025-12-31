Heftiger Schneefall in Polen hat in der Nacht auf Mittwoch auf der Autobahn zwischen der Hauptstadt Warschau und der Ostseehafenstadt Danzig bis zu 20 Kilometer lange Staus verursacht, wie die Polizei mitteilte.

Hunderte Menschen saßen in ihren Autos bei eisigen Temperaturen fest. Am frühen Mittwochmorgen rollte der Verkehr wieder.