Heftiger Schneefall: Hunderte Menschen saßen in Autos fest
Es kam zu einem 20 Kilometer langen Stau auf der Autobahn.
Heftiger Schneefall in Polen hat in der Nacht auf Mittwoch auf der Autobahn zwischen der Hauptstadt Warschau und der Ostseehafenstadt Danzig bis zu 20 Kilometer lange Staus verursacht, wie die Polizei mitteilte.
Hunderte Menschen saßen in ihren Autos bei eisigen Temperaturen fest. Am frühen Mittwochmorgen rollte der Verkehr wieder.
Die schwierige Situation begann, als die ersten Lkw auf der S7 Probleme hatten, eine Steigungen zu bewältigen, so die Polizei. Den Autoinsassen wurde "so gut wie möglich geholfen" und Kaffee und heißer Tee angeboten. Die staatliche Nachrichtenagentur PAP berichtete, dass es auch bei Bahn und Flughafen zu Beeinträchtigungen gekommen sei, der Betrieb sich aber wieder normalisiere.
