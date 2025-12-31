Lawine verschüttet zwei Personen in Tirol

Zwei Personen sind am Mittwoch um 13.00 Uhr nahe der Streifabfahrt in Kitzbühel von einer Lawine teils verschüttet worden. Ein Dritter aus der Gruppe verständigte die Einsatzkräfte, eine knappe Stunde später waren die Verschütteten bereits befreit. Sie befanden sich in einem Waldstück unterhalb der Hausbergkante, berichtete die Leitstelle Tirol. Laut Auskunft des Dritten hätten die beiden Personen im Schnee immer frei atmen können.