Tirol: Deutsche stürzte beim Rodeln 40 Meter ab - schwer verletzt

Krankenwagen
Die schwer verletzte Frau blieb an der Absturzstelle liegen, wurde am Tau geborgen und ins Krankenhaus geflogen.
31.12.25, 10:34
Eine 47-jährige Deutsche ist Montagnachmittag beim Rodeln in Obertilliach (Bezirk Lienz) auf einem schneearmen Streckenstück von der Rodelbahn abgekommen und 40 Meter über steiles Gelände abgestürzt. 

