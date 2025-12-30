Auto kracht in Lkw: Zwei Tote in Tirol

Ein 17-jähriger Pkw-Lenker und sein 18-jähriger Beifahrer sind Montagabend bei einem Unfall auf der Reschenstraße (B180) in Prutz in Tirol (Bezirk Landeck) ums Leben gekommen.

Das Auto war in einer lang gezogenen Linkskurve ins Schleudern und auf die Gegenfahrbahn geraten. Dort prallte es gegen eine entgegenkommende Zugmaschine und kam entgegen der Fahrtrichtung zum Stillstand.