Tödlicher Unfall in Steiermark: Arbeiter von Maschine getötet

Im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld i n der Steiermark ist am Sonntagnachmittag ein 26-Jähriger in einem metallverarbeitenden Betrieb tödlich verunglückt.

Ersten Ermittlungen zufolge führte der Mann aus Hartberg-Fürstenfeld alleine Arbeiten an einer großen Metallverarbeitungsmaschine durch, teilte die Polizei mit. Aus bisher ungeklärter Ursache geriet der Mann in die Maschine und erlitt tödliche Verletzungen. Er verstarb noch an der Unfallstelle.