Tödlicher Unfall in Steiermark: Arbeiter von Maschine getötet

Das Foto zeigt Blaulicht eines Einsatzwagens der Polizei.
Ein 26-Jähriger kam am Sonntag in einem metallverarbeitenden Betrieb ums Leben.
28.12.25, 20:58
Im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld in der Steiermark ist am Sonntagnachmittag ein 26-Jähriger in einem metallverarbeitenden Betrieb tödlich verunglückt.

Ersten Ermittlungen zufolge führte der Mann aus Hartberg-Fürstenfeld alleine Arbeiten an einer großen Metallverarbeitungsmaschine durch, teilte die Polizei mit. Aus bisher ungeklärter Ursache geriet der Mann in die Maschine und erlitt tödliche Verletzungen. Er verstarb noch an der Unfallstelle.

