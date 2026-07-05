Wieder Museumseinbruch in Frankreich: Lalique-Schmuck um vier Millionen gestohlen

Aus dem Lalique-Museum im elsässischen Wingen-sur-Moder ist Schmuck im Wert von mehreren Millionen Euro gestohlen worden. Rund zwanzig Schmuckstücke seien entwendet worden, hieß es am Sonntag aus Ermittlerkreisen. Der Schaden werde noch geschätzt, könnte aber mehrere Millionen Euro erreichen, „vermutlich um die vier Millionen“.

Der oder die Täter seien gegen 5:30 Uhr gewaltsam in das Museum eingedrungen, hieß es weiter. Sie hätten sich direkt in den Schmucksaal begeben, eine Alarmanlage sei ausgelöst worden. Während das Sicherheitsunternehmen die Lage überprüft habe, sei bereits eine Reinigungskraft am Tatort eingetroffen und habe die Gendarmerie verständigt. Die Ermittler werten nun Aufnahmen der Überwachungskameras aus.