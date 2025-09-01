Kurios: Mann hatte Schmuck für 10 Millionen Euro in der Unterhose

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Pariser Polizisten haben bei einer Kontrolle in einem Bahnhof einen Reisenden festgenommen, der zahlreiche Luxusschmuckstücke im Wert von 10 Millionen Euro in seiner Unterhose versteckt hatte. Gegen den Mann und einen ebenfalls festgenommen Begleiter wurden Ermittlungen wegen bandenmäßiger Hehlerei eingeleitet, wie die Pariser Staatsanwaltschaft mitteilte. Die Männer hatten in einem Koffer außerdem einen Trennschleifer dabei.

Die bereits justizbekannten Männer seien bei einer Routinekontrolle im Fernbahnhof Gare de Lyon nach der Ankunft eines Zuges von Beamten überprüft worden, berichtete die Zeitung Le Parisien mit Verweis auf die Ermittler. Dabei bemerkten die Fahnder demnach, dass einer der Männer in seiner Unterhose eine Socke mit einer Luxusuhr und zahlreichen Schmuckstücken verborgen hatte.