Kurios: Mann hatte Schmuck für 10 Millionen Euro in der Unterhose
Zusammenfassung
- Polizisten in Paris entdecken bei einer Routinekontrolle Schmuck im Wert von 10 Millionen Euro in der Unterhose eines Reisenden.
- Gegen den Mann und seinen Begleiter wird wegen bandenmäßiger Hehlerei ermittelt; sie hatten zudem einen Trennschleifer im Koffer.
- Zur Beute zählen eine Luxusuhr, eine Halskette im Wert von fünf Millionen Euro, Ohrringe und ein Ring.
Pariser Polizisten haben bei einer Kontrolle in einem Bahnhof einen Reisenden festgenommen, der zahlreiche Luxusschmuckstücke im Wert von 10 Millionen Euro in seiner Unterhose versteckt hatte. Gegen den Mann und einen ebenfalls festgenommen Begleiter wurden Ermittlungen wegen bandenmäßiger Hehlerei eingeleitet, wie die Pariser Staatsanwaltschaft mitteilte. Die Männer hatten in einem Koffer außerdem einen Trennschleifer dabei.
Die bereits justizbekannten Männer seien bei einer Routinekontrolle im Fernbahnhof Gare de Lyon nach der Ankunft eines Zuges von Beamten überprüft worden, berichtete die Zeitung Le Parisien mit Verweis auf die Ermittler. Dabei bemerkten die Fahnder demnach, dass einer der Männer in seiner Unterhose eine Socke mit einer Luxusuhr und zahlreichen Schmuckstücken verborgen hatte.
Zur Beute gehörte demzufolge außerdem eine Halskette im Wert von schätzungsweise fünf Millionen Euro, Ohrringe im Wert von über zwei Millionen Euro sowie ein Ring im Wert von einer Million Euro.
