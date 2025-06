Pfleger unter Verdacht: Schmuck nach Todesfall gestohlen?

Ein 44-jähriger Pfleger steht unter Verdacht steht, eine Pensionistin in Spital am Semmering (Bezirk Bruck-Mürzzuschlag) bestohlen zu haben.

Bereits in der Woche zuvor sei ihr Ähnliches aufgefallen, doch eine Durchsuchung der vom Pfleger genutzten Räumlichkeiten blieb ohne Ergebnis.

Donnerstagabend erstattete die 69-jährige Witwe Anzeige bei der Polizei: Sie gab an, dass ihr pflegebedürftiger Mann am Tag zuvor gestorben ist, doch nach der Abreise des bei ihnen wohnenden Pflegers seien diverse Schmuckstücke - Ketten, Armbänder und Anhänger - verschwunden.

Nach der erneuten Anzeige leiteten die Beamten eine Fahndung nach einem Kleinbus ein, mit dem der Verdächtige abgeholt worden war.

Polizei wurde fündig

Polizisten konnten das Fahrzeug in Kindberg anhalten: Bei der Durchsuchung des Gepäcks des 44-Jährigen wurden laut Polizei "einwandfrei zuordenbare Gegenstände" aus dem Haushalt des Paares gefunden.

Der Verdächtige zeigte sich teilweise geständig und gab an, den Hausrat gefunden und behalten zu haben. Er bestritt jedoch den Diebstahl von Wertgegenständen. Er wurde er in die Justizanstalt Leoben eingeliefert und in U-Haft genommen.