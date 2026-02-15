Welt

Bub (11) ließ sich in Schlitten von Auto ziehen - tot

Ein Bub ließ sich in einem Schlitten von einem Auto über ein Feld ziehen. Dabei wurde der 11-Jährige gegen einen Holzstapel geschleudert.
15.02.2026, 15:01

Ein elfjähriger Bub ist in Deutschland bei einem Unfall mit einem Plastikschlitten getötet worden. Er verunglückte am Samstag im Landkreis Rostock, als er sich laut Polizei von einem Auto in dem Schlitten über ein Feld ziehen ließ. 

Dabei wurde er gegen einen Holzstapel geschleudert. Ermittlungen zum Unglückshergang wurden eingeleitet.

