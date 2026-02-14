Mädchen (13) starb nach Rodelunfall in Salzburg
Eine Schülerin wurde bei einem Rodelunfall in Rauris (Bezirk Zell am See) so schwer verletzt, dass sie zwei Tage nach ihrer Einlieferung in ein Spital verstarb. Die 13-Jährige aus Bayern war am Donnerstag gemeinsam mit einer gleichaltrigen Freundin auf einem Schlitten unterwegs gewesen, doch das Gefährt kam von der Piste ab und prallte gegen einen Baum.
Die 13-Jährigen gehörten zu einer Schülergruppe aus München, die im Pinzgau auf Skikurs war und am Donnerstag einen Ausflug zum Rodeln unternahm.
Bei der Abfahrt kamen die beiden aus bisher noch ungeklärter Ursache aber von der Piste ab, verloren im unwegsamen Gelände die Kontrolle und krachten gegen einen Baum. Sie wurden von der Rodel geschleudert und schwer verletzt, eine der beiden 13-Jährigen rutschte sogar noch mehr als zehn Meter weit über steiles Gelände ab.
Die Bayerinnen wurden mit Rettungshubschraubern in Krankenhäuser geflogen, am Samstag erlag eine der Schülerinnen ihren schweren Verletzungen im Uniklinikum Salzburg. Beide Mädchen haben Helme getragen, die Alpinpolizei hat mit Ermittlungen zum Hergang des Unglücks begonnen.
