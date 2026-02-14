Mädchen (13) starb nach Rodelunfall in Salzburg

Eine Schülerin wurde bei einem Rodelunfall in Rauris (Bezirk Zell am See) so schwer verletzt, dass sie zwei Tage nach ihrer Einlieferung in ein Spital verstarb. Die 13-Jährige aus Bayern war am Donnerstag gemeinsam mit einer gleichaltrigen Freundin auf einem Schlitten unterwegs gewesen, doch das Gefährt kam von der Piste ab und prallte gegen einen Baum.

Die 13-Jährigen gehörten zu einer Schülergruppe aus München, die im Pinzgau auf Skikurs war und am Donnerstag einen Ausflug zum Rodeln unternahm.