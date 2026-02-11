Tirol: Hubschraubereinsatz nach Rodelunfall in Wildschönau

Tirol

16-Jähriger war gegen einen Baum geprallt, sein Begleiter alarmierte die Rettungskräfte.
Ein 16-Jähriger ist Dienstagvormittag beim Rodeln auf der Bahn Lanerköpfl in der Wildschönau in Tirol (Bezirk Kufstein) am Arm verletzt worden.

Der Jugendliche war in einer Rechtskurve - vermutlich wegen zu hoher Geschwindigkeit - über den Wegrand hinausgeraten und gegen einen Baum geprallt. Ein gleichaltriger Begleiter setzte die Rettungskette in Gang.

Der 16-Jährige wurde durch die Pistenrettung erstversorgt und mit dem Notarzthubschrauber in das Kufsteiner Spital geflogen. 

