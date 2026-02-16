Schlafstörungen: Schwere Probleme häufiger als bisher angenommen

Schlafstörungen sind in Europa häufiger als bisher angenommen. Die wichtigsten wie obstruktive Schlafapnoe, Schlaflosigkeit und Restless-Legs-Syndrom betreffen 31 Prozent der Erwachsenen. Die entstehenden jährlichen Kosten gehen in Hunderte Milliarden Euro, hat ein internationales Wissenschafter-Team mit österreichischer Beteiligung jetzt auf Basis wissenschaftlicher Literatur belegt. "Schlaf und Schlafstörungen haben erhebliche Auswirkungen auf die Gesundheit des Gehirns (neurologische und psychiatrische Erkrankungen), des Körpers und die Gesellschaft. Trotzdem wurden die epidemiologischen und ökonomischen Belastungen durch Schlafstörungen bisher nicht ausreichend untersucht. Diese Studie untersucht die Epidemiologie und die Kosten von Schlafstörungen in 47 europäischen Ländern und identifiziert Wissenslücken in der Literatur", schrieben jetzt Claudio Bassetti (Medizinische Fakultät der Universität Bern) und seine Co-Autoren im "European Journal of Neurology" (doi: 10.1111/ene.70463), unter ihnen auch Thomas Berger (Universitätsklinik für Neurologe/MedUni Wien/AKH) und andere österreichische Co-Autoren.

Die Experten führten systematische Recherchen der wissenschaftlichen Literatur für den Zeitraum von Jänner 2020 bis April 2023 durch und identifizierten dabei die relevanten epidemiologischen Studien sowie Untersuchungen zu den Krankheitskosten. Die wissenschaftlichen Untersuchungen wurden dann erneut analysiert. Berücksichtigt wurden obstruktive Schlafapnoe (OSA; häufige Atmungsaussetzer im Schlaf), Schlaflosigkeit, Narkolepsie (exzessive Tagesschläfrigkeit), Restless-Legs-Syndrom (RLS) und die sogenannte REM-Schlaf-Verhaltensstörung (RBD; Verlust der Muskellähmung während des REM-Schlafs). Insgesamt wurden 47 europäische Staaten berücksichtigt, die ökonomischen Analysen konnten sich nur auf 30 Länder beziehen, weil viele Daten fehlten. Schlafstörungen sehr häufig - Vernachlässigte Probleme Der Personenkreis umfasste über 20-Jährige, bei der obstruktiven Schlafapnoe Menschen im Alter über 30 Jahre. Die Hauptergebnisse, so die Autoren: "Die geschätzte Prävalenz (Häufigkeit bei der berücksichtigten Personengruppe) für obstruktive Schlafapnoe (OSA), Schlaflosigkeit, Restless-Legs-Syndrom (RLS), Narkolepsie und REM-Schlaf-Verhaltensstörung (RBD) in der erwachsenen Bevölkerung betrug 18 Prozent (OSA; Anm.), zehn Prozent (Schlaflosigkeit; Anm.), drei Prozent (RLS; Anm.), 0,03 Prozent (Narkolepsie; Anm.) bzw. 0,009 Prozent (REM-Schlaf-Verhaltensstörung; Anm.)."