Während Marineübung: Jahrhundertealtes Schiffswrack entdeckt

Ein jahrhundertealtes Schiffswrack aus dem 16. Jahrhundert ist vor der Südostküste Schwedens entdeckt worden. Das hölzerne Wrack werde "einzigartige historische und archäologische Erkenntnisse" liefern können, erklärten schwedische Behörden am Dienstag. Das Schiff sei bereits Ende vergangenen Jahres während einer Marineübung in der Kalmar-Meerenge zwischen der schwedischen Küste und der Ostseeinsel Öland entdeckt worden.

Schiffswrack entdeckt: Noch älter als berühmte "Vasa"

Ersten Untersuchungen zufolge ist das Wrack sogar noch älter als das berühmte schwedische Kriegsschiff "Vasa", das seit seiner Bergung in den 1960er-Jahren in der Hauptstadt Stockholm ausgestellt wird und aus dem 17. Jahrhundert stammt. "Nach einer dendrochronologischen Analyse eines Teils des Wracks deuten die Ergebnisse darauf hin, dass das Schiff Ende des 16. Jahrhunderts gebaut wurde", so die Bezirksverwaltung der Stadt Kalmar. Die Dendrochronologie bezeichnet eine wissenschaftliche Methode zur Datierung von Holz und Bäumen.