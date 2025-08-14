Mädchen (6) aus Freizeitbad in Wald gelockt und missbraucht

An einem belebten Abend ist ein sechsjähriges Mädchen nach Polizeiangaben aus dem populären Erlebnisbad Rulantica des Europa-Parks in Rust verschwunden, in einem Wald gelockt und sexuell missbraucht worden. Mann forderte 6-Jährige zu sexuellen Handlungen auf Erst zwei Stunden später fand ein Zeuge das hilflose Kind fünf Kilometer entfernt vom Schwimmbad. Es hatte sich in der Dunkelheit in Badekleidung und mit Schlapfen alleine durch den Wald gekämpft und war erst in einem Nachbarort entdeckt worden.

Zuvor habe der nun flüchtige Verdächtige das Kind zu sexuellen Handlungen aufgefordert. Nach dem 31-jährigen Rumänen wird international gesucht, er konnte durch Überwachungsvideos des Badbetreibers identifiziert werden. Mädchen verlor ihre Eltern aus den Augen: Mann bat Hilfe an Eine Sprecherin des Europa-Parks in Südbaden bestätigte, dass es sich bei dem betroffenen Bad um das zugehörige Rulantica handelt. "Wir sind sehr betroffen", sagte sie. Der Park sei weiterhin im engen Austausch mit den Ermittlungsbehörden.

Nach Angaben der Polizei hatte die Sechsjährige am Samstagabend ihre Eltern im Bad aus den Augen verloren. Der Mann habe dem Mädchen seine Hilfe angeboten und das Kind gegen 20.20 Uhr in einen angrenzenden Wald geführt. Nach der Tat Mädchen alleine im Wald zurückgelassen Nach der Tat habe er sein Opfer alleine zurückgelassen, teilte die Polizei mit. Währenddessen suchten die Eltern verzweifelt im Bad nach ihrem Kind.