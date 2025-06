Fünf Männer sollen Mädchen in Wiener Bad belästigt haben

Die Wiener Polizei ermittelt gegen fünf Männer , die am Sonntag im Laaer-Berg-Bad in Favoriten vier Mädchen im Alter von 15 und 16 Jahren sexuell belästigt haben sollen.

Die Verdächtigen näherten sich den Jugendlichen im Wellenbad, kreisten sie ein und griffen sie an. Die Mädchen gingen daraufhin zum Bademeister, der dann die Polizei alarmierte, so die Exekutive am Mittwoch.