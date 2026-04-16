Wollte Tomaten kaufen: Mann geht in Supermarkt und wird Lottomillionär
Für einen US-Amerikaner entpuppte sich sein Ausflug zum Supermarkt als absoluter Glücksfall. Wie The Ohio Lottery in einer Pressemitteilung berichtet, kaufte sich der Mann einen Lottoschein und konnte mehr als drei Millionen US-Dollar (2,5 Millionen Euro) gewinnen.
Mann realisierte nicht, dass er 3 Millionen gewonnen hat
In der Erklärung heißt es, dass der Lottospieler normalerweise seine Scheine morgens auf dem Weg zur Arbeit im selben Laden kaufte. Doch diesmal war er im Supermarkt, um lediglich ein paar Tomaten zu besorgen, und beschloss kurzerhand, dort ein paar Rubbellose zu kaufen. Nachdem er mit dem ersten Los 20 US-Dollar gewonnen hatte, entschloss er sich, seinen Gewinn in ein weiteres Los zu investieren.
Millionär will mit Gewinn Haus abbezahlen
Der Mann rubbelte anschließend ein Feld mit der Aufschrift "120.000 US-Dollar" frei und war kurzzeitig verwirrt, weil der Preis auf dem Los nicht auf der Rückseite des Scheins aufgeführt war. Dann wurde ihm klar, dass er Millionär geworden ist, denn wie die Lotterie erklärt, gewann er 120.000 US-Dollar pro Jahr für 25 Jahre – also insgesamt drei Millionen US-Dollar.
- Schlussendlich entschied sich der Lottospieler dazu, sich einen einmaligen Gewinn von einer Million US-Dollar auszahlen zu lassen.
- Das sind circa 932.399 Euro.
- Der Neo-Millionär plant, sein Haus abzubezahlen, in den Urlaub zu fahren und den Rest des Geldes zu investieren.
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