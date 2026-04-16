Für einen US-Amerikaner entpuppte sich sein Ausflug zum Supermarkt als absoluter Glücksfall. Wie The Ohio Lottery in einer Pressemitteilung berichtet, kaufte sich der Mann einen Lottoschein und konnte mehr als drei Millionen US-Dollar (2,5 Millionen Euro) gewinnen.

Mann realisierte nicht, dass er 3 Millionen gewonnen hat In der Erklärung heißt es, dass der Lottospieler normalerweise seine Scheine morgens auf dem Weg zur Arbeit im selben Laden kaufte. Doch diesmal war er im Supermarkt, um lediglich ein paar Tomaten zu besorgen, und beschloss kurzerhand, dort ein paar Rubbellose zu kaufen. Nachdem er mit dem ersten Los 20 US-Dollar gewonnen hatte, entschloss er sich, seinen Gewinn in ein weiteres Los zu investieren.