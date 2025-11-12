Mysteriöser Mord an Millionärspaar: Zerstückelt in Wüste vergraben

17 Jahre lang waren Roman und Anna Novak ein Paar. Der gebürtige Russe machte keinen Hehl aus seinem Reichtum und stellte sein luxuriöses Leben in seiner Wahlheimat Dubai auf Instagram zur Schau, wo ihm rund 18.600 Menschen folgten. Doch nun sorgen schockierende Nachrichten für Aufsehen: Laut russischen Medienberichten soll das Paar entführt und ermordet worden sein. Angeblich wurden ihre Leichteile in der Wüste vergraben.

In Haft wegen Kryptowährungsbetrug Luxusuhren, Designerkleidung, exklusive Reisen und teure Autos: Seinen teuren Lebensstil soll der 38-Jährige auf fragwürdige Weise als Unternehmer im Kryptogeschäft finanziert haben. Wie das russische Nachrichtenportal Fontanka berichtet, gründete Novak die Kryptowährungs-App Fintopio und sammelte für deren Entwicklung angeblich rund 500 Millionen US-Dollar an Investitionen ein. Kurz darauf soll er jedoch mit dem Geld jedoch untergetaucht. Bevor Novak in die Arabischen Emirate zog, soll er Medienberichten zufolge wegen Kryptobetrugs rund sechs Jahre in Russland in Haft gewesen sein.

Letzte Nachricht vor dem Verschwinden: "Brauche 170.000 Euro" Wie in dem Beitrag des Nachrichtenportals weiter erläutert wird, sollen Freunde und Familienangehörige Anfang Oktober plötzlich den Kontakt zu Roman und Anna Novak verloren haben. Zuvor habe der Krypto-Millionär seinen Bekannten eine beunruhigende Nachricht geschickt: "Ich sitze in den Bergen an der osmanischen Grenze fest und brauche 152.000 Pfund (etwa 170.000 Euro)."

Entführung, Erpressung und Ermordung in Dubai Wie Moscow Times berichtet, setzte der Fahrer des Paares die beiden am 2. Oktober in der Bergregion Hatta, nahe einem See an der Grenze zum Oman, ab. Dort stiegen sie in ein anderes Auto, um sich mit angeblich mit potenziellen Investoren zu treffen. Seit diesem Moment wurden Roman und Anna Novak, die Eltern von zwei Kindern sind, nicht mehr gesehen.

Leichenteile in Wüste vergraben Angeblich wurde das geforderte Lösegeld nie gezahlt und das Paar sei daraufhin getötet worden. Eine Quelle der Strafverfolgungsbehörden bestätigte den Tod der beiden gegenüber Fontanka am 7. November. Nach ersten Erkenntnissen soll das Motiv der Zugriff auf Novaks Kryptoinvestitionen gewesen sein. Sein digitales Wallet sei jedoch leer gewesen. Die Leichen sollen anschließend zerstückelt und in der Wüste vergraben worden sein. Auch wenn mehrere Medien übereinstimmend darüber berichten, sind bislang nicht alle Details offiziell bestätigt.