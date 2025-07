Rom: Nach Tankstellen-Explosion nun Sorge um Luftqualität

Nach der Explosion an einer Tankstelle im römischen Stadtteil Prenestino werden die Luftqualität und der Boden überwacht. Die Umweltschutzagentur ARPA begann umgehend mit der Überwachung der Luftqualität im betroffenen Gebiet, durch die Explosion könnten sich schädliche Stoffe in der gesamten Umgebung verbreitet haben. Bei der Explosion am Freitag waren 45 Menschen verletzt und schwere Schäden gemeldet worden. Nach der Detonation stieg eine dichte Rauchwolke auf.

Die Behörden riefen die Bevölkerung dazu auf, die Fenster geschlossen zu halten. Auch der Betrieb von Klimaanlagen sollte eingestellt werden. Wie Roms Bürgermeister Roberto Gualtieri bei einem Besuch der Unglücksstelle berichtete, war durch ein Gasleck beim Auffüllen der Treibstofftanks an der Tankstelle ein Feuer ausgebrochen. Feuerwehr und Polizei evakuierten gerade umliegende Gebäude, als es zur Explosion kam. Diese richtete große Schäden an, unter anderem an einem benachbarten Sportzentrum, in dem ein Ferienprogramm für Kinder stattfinden sollte. Die etwa 15 Kinder, die zum Explosionszeitpunkt anwesend waren, wurden rechtzeitig in Sicherheit gebracht und blieben unverletzt.

Zivilschutz fordert Bürger auf, Brandherd zu meiden Der Zivilschutz fordert die Bürger auf, sich nicht in der Nähe des Brandherds aufzuhalten. In angrenzenden Gebieten oder in einem Umkreis von bis zu drei Kilometern vom Explosionsort wurde geraten, in den Häusern zu bleiben und die Fenster geschlossen zu halten, um die Aufnahme gesundheitsschädlicher Substanzen zu vermeiden. Die Behörden rieten zudem, derzeit keine in der Umgebung angebauten Obst- und Gemüseprodukte zu konsumieren. Es wurden schwere Schäden an mehreren Schulen gemeldet. In einer davon mussten gerade stattfindende Maturaprüfungen abgebrochen werden. Das Bildungsministerium leitete umgehend Untersuchungen ein: Insgesamt wurden sieben Schulen in der Umgebung beschädigt, glücklicherweise waren die meisten aufgrund der Sommerferien leer.