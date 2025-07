Brandanschlag auf Synagoge in Australien

In Australien hat die Polizei nach einem Brandanschlag auf eine Synagoge in Melbourne die Fahndung nach einem verdächtigen Mann eingeleitet. Er wird nach Angaben der Polizei verdächtigt, vorsätzlich Feuer in der Synagoge im Osten der Stadt gelegt zu haben.

Die Feuerwehr habe den Brand gelöscht, es habe keine Verletzten gegeben, erklärte die Polizei am Samstag.