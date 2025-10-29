Über 120 Tote: 2.500 Polizisten stürmten Elendsviertel in Rio de Janeiro

Schwarze Rauchwolken stiegen über den Dächern der Favelas auf. Brennende Busse blockierten die Straßen. Schüsse prasselten durch die engen Gassen - teils mehr als 200 pro Minute. Am Dienstag war Rio de Janeiro im Ausnahmezustand: Die brasilianische Küstenmetropole erlebte den tödlichsten Polizeieinsatz ihrer Geschichte. Die Polizei ging in zwei Armenvierteln im Norden der Stadt - Alemão und Penha - gegen das mächtige Kartell Comando Vermelho, also Rotes Kommando, vor. Rund 300.000 Menschen leben dort.

Mindestens 2.500 Polizisten rückten gegen das Verbrechersyndikat aus, unterstützt von Hubschraubern, gepanzerten Fahrzeugen und Drohnen. Die Bilanz der stundenlangen Gefechte: Mindestens 81 mutmaßliche Gangmitglieder wurden festgenommen, mehr als 90 Schnellfeuerwaffen und mehr als 200 Kilogramm Drogen beschlagnahmt. Zunächst sprachen die Behörden von 64 Toten, darunter auch vier Polizisten. Auch Zivilisten waren ins Kreuzfeuer geraten und verletzt worden. Doch am Mittwochmorgen wurde das Ausmaß der brutalen Gewalt noch deutlicher:

Bewohner der Favela Penha bargen in den frühen Morgenstunden laut lokalen Medienberichten mindestens 60 weitere Leichen. Sie wurden in einem Waldabschnitt gefunden, in dem es am Dienstag zu heftigen Gefechten gekommen war. Der Sprecher der Militärpolizei Marcelo de Menezes Nogueira ging zunächst nicht davon aus, dass die neuen Leichen bereits registriert worden waren. Die vorläufige Zahl der Toten stiege damit auf über 120. Die Leichen - nur Männer - wurden auf einer Hauptstraße des Viertels abgelegt, damit sie von Angehörigen identifiziert werden können.

Ältestes Verbrechersyndikat Brasiliens Beim Comando Vermelho handelt es sich um das älteste und zweitgrößte Verbrechersyndikate des südamerikanischen Landes. Gegründet 1979 im Gefängnis Ilha Grande, stieg es in den 1980er-Jahren in den Kokainhandel ein. Heute kontrolliert das Kartell Schmuggelrouten, Gefängnisse und Elendsviertel, in denen der Staat nicht präsent ist. Größter Rivale ist das Kartell Primeiro Comando da Capital (PCC) aus São Paulo, das seinen Einfluss inzwischen landesweit ausdehnt. Laut einer aktuellen Studie der Universität Cambridge lebt ein Viertel der Brasilianer in Vierteln, die von der organisierten Kriminalität beherrscht werden.

Rio darf "nicht länger Geisel der Gewalt sein" Obwohl Gewalt in den Elendsvierteln zum Alltag gehört, war die Brutalität des Einsatzes am Dienstag außergewöhnlich: Gangmitglieder antworteten auf das massive Polizeiaufgebot mit heftigen Schusswechsel. Über Drohnen ließen sie Sprengsätze auf sie fallen. Sie entführten Busse und blockierten damit Straßen, auch wichtige Verkehrsschlagadern der Stadt. Über WhatsApp-Gruppen sollen sie Essenslieferanten gezwungen haben, sich an den Blockaden zu beteiligen. Das Chaos griff weit über die Elendsviertel hinaus um sich: Der Flughafen Galeão musste zeitweise schließen, Schulen und Universitäten blieben verriegelt. Der öffentliche Nahverkehr brach in großen Teilen zusammen, viele Menschen flohen kilometerweise zu Fuß über Autobahnen, um nach Hause zu gelangen. Der Anführer des Comando Vermelho, Edgar Alves Andrade, konnte nicht gefasst werden. Auf ihn ist eine Belohnung von 100.000 Reais (rund 18.600 US-Dollar) ausgesetzt. Gegen ihn wird wegen mehr als 100 Morden ermittelt.

"Intelligent geplante Maßnahme" "Das ist kein gewöhnliches Verbrechen mehr, es ist Drogenterrorismus“, begründete der Gouverneur des Bundesstaates Rio de Janeiro, Cláudio Castro, auf einer Pressekonferenz das Vorgehen. Die Operation sei ein Jahr lang geplant worden. Er kündigte zudem an, "den Kampf gegen das organisierte Verbrechen entschlossen fortzusetzen" und den Einsatz des Militärs beantragen zu wollen, da die eigenen Kapazitäten nicht mehr ausreichen. Auch der Sicherheitsminister von Rio de Janeiro, Victor Santos, sprach im Sender TV Globo von einer "notwendigen, intelligent geplanten Maßnahme, die fortgesetzt wird". Er bedaure zutiefst, "dass Menschen verletzt wurden". Rios Bürgermeister Eduardo Paes erklärte auf Social Media, die Stadt könne und werde "nicht länger Geisel krimineller Gruppen bleiben, die Angst und Schrecken auf den Straßen verbreiten". Brasiliens Präsident Luiz Inácio Lula da Silva wird nach seiner Südostasienreise in Brasília über das weitere Vorgehen beraten.

Kritik von Menschenrechtsorganisationen Der Polizeieinsatz löste unterdessen heftige Kritik bei Menschenrechtsorganisationen aus: César Muñoz, Direktor von Human Rights Watch (HRW) in Brasilien, bezeichnete ihn als "Desaster“ und forderte die Staatsanwaltschaft auf, die Umstände "jedes einzelnen Todesfalls“ zu untersuchen. Auch das UN-Hochkommissariat für Menschenrechte zeigte sich "entsetzt“. Amnesty International schrieb in einer Mitteilung: "Öffentliche Sicherheit wird nicht mit Blut erreicht“.