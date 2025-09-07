Bei einem Hobby-Fahrradrennen bei Bad Dürrheim in Baden-Württemberg in Süddeutschland sind am Sonntag etwa 70 Teilnehmer verletzt worden. Beim "Riderman" sei es zu einem "Massensturz" gekommen, sagte ein Sprecher der Polizei. Bis zu 20 Teilnehmer wurden den Angaben zufolge schwer verletzt. Bis zu 25 Leichtverletzte würden an Ort und Stelle behandelt und in Kliniken gebracht. Weitere etwa 35 Rennteilnehmer seien nach bisherigen Erkenntnissen ebenfalls leicht verletzt worden.

Großeinsatz von Rettungskräften Laut Polizei kam es zwischen Bad Dürrheim und Biesingen in einer Linkskurve zu ersten Massenstürzen, weil zu viele Fahrer zur gleichen Zeit nachkamen. Dies habe unkontrollierte Stürze ausgelöst. "Eine große Anzahl der Radrennfahrer stürzte hierbei ineinander auf die Fahrbahn", hieß es in einer Mitteilung. Danach kam es wieder zu einem Stau unter den Fahrern. Und wieder seien zahlreiche Teilnehmer gestürzt.