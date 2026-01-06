In Deutschland ist am Dienstag ein Richter aus dem Kreis Steinfurt wegen sexueller Belästigung einer Kollegin verurteilt worden. Das Landgericht Osnabrück sprach den Mann in zwei Fällen schuldig und verhängte eine Geldstrafe in Höhe von 7.000 Euro. Das Urteil ist nicht rechtskräftig. Zu den inkriminierten Übergriffen war es während der Dienstzeit gekommen.

Der Jurist hatte nach Überzeugung des Landgerichts Osnabrück zu zwei verschiedenen Gelegenheiten versucht, seine Kollegin gegen ihren Willen auf den Mund zu küssen. Der verheiratete Familienvater habe in seinem Beruf unter anderem durch sein "selbstbewusstes und sicheres Auftreten" Ansehen erworben, hieß es in der Urteilsbegründung. Als Vorsitzender einer Strafvollstreckungskammer habe er jedoch seine Stellung genutzt, um seinen "sexuellen Bedürfnissen nachzugehen".