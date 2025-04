Trockenheit setzt Rhein und Bodensee zu: Erste Schritte gegen Rohstoffmangel

© APA/JOCHEN HOFER

Wegen zu wenig Regen und Schmelzwasser ist der Wasserstand am Bodensee sehr niedrig. Am Rhein bekommen Unternehmen langsam Probleme mit der Rohstoffversorgung per Schiff