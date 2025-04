Kreislaufwirtschaft am Neusiedler See: Seeschlamm wird zu Dünger

Der Reihe nach: Der abgebaggerte Schlamm wird zunächst über große Schläuche in Absetzbecken gepumpt. Derer gibt es fünf am Neusiedler See: In Illmitz, Rust, Podersdorf, Neusiedl am See und in Breitenbrunn – wobei Letzteres derzeit allerdings außer Betrieb ist.

Das Gemisch, das in die Becken gepumpt wird, besteht nur zu 15 bis 20 Prozent aus Weichschlamm, der Rest ist Wasser.