Malediven: Rettungstaucher stirbt bei Bergung von Italienern

Die Bergungsarbeiten der seit Donnerstag in den Gewässern der Insel Alimathà im maledivischen Archipel vermissten italienischen Taucher haben eine tragische Wendung genommen. Ein Taucher der maledivischen Streitkräfte starb während der Suchaktionen in einem Unterwasserlabyrinth. Der Mann erlitt während des Tauchgangs einen Schwächeanfall. Er starb trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen in einem Spital.

Der Tod soll durch die Dekompressionskrankheit verursacht worden sein, bei der sich Gasblasen - meist Stickstoff - im Blut und Gewebe bilden. "Es ist eine traurige und erschütternde Nachricht", erklärte der maledivische Präsident Mohamed Muizzu und sprach den Angehörigen sein Beileid aus. Auch der italienische Außenminister Antonio Tajani sandte seinem maledivischen Amtskollegen eine Botschaft der Anteilnahme.