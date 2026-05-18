Malediven: Tote Taucher aus Italien in Höhle gefunden

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Die Suchaktion nach dem Tauchunglück in den Gewässern der Insel Alimathà im maledivischen Archipel, bei dem insgesamt fünf italienische Staatsbürger ums Leben kamen, zog sich über mehrere Tage hin. Sie musste zwischenzeitlich unterbrochen werden. Am Wochenende kam dabei ein maledivischer Rettungstaucher ums Leben. Der Mann erlitt während des Tauchgangs einen Schwächeanfall. Er starb trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen in einem Spital. Der Tod soll durch die Dekompressionskrankheit verursacht worden sein, bei der sich Gasblasen - meist Stickstoff - im Blut und Gewebe bilden. "Es ist eine traurige und erschütternde Nachricht", erklärte der maledivische Präsident Mohamed Muizzu und sprach den Angehörigen sein Beileid aus. Auch der italienische Außenminister Antonio Tajani sandte seinem maledivischen Amtskollegen eine Botschaft der Anteilnahme.

Ursache des Tauchunfalls ist Gegenstand von Ermittlungen Die Leiche eines italienischen Tauchers konnte bereits am Freitag geborgen werden. Die Suche nach den anderen vier Tauchern gestaltete sich jedoch kompliziert. Bei den Opfern handelt es sich um eine 51-jährige Meeresbiologin aus Genua, um ihre 22-jährige Tochter, um eine 31-jährige Forscherin und einen 31-jährigen Taucher. Alle fünf Italiener galten als erfahrene Taucher. Die genaue Ursache des Unglücks sowie die Umstände des Todes der fünf Italiener sind weiterhin Gegenstand von Ermittlungen der lokalen Behörden auf den Malediven.