Malediven: Tote Taucher aus Italien in Höhle gefunden
Zusammenfassung
- Ein Rettungstaucher der maledivischen Streitkräfte starb bei der Bergung vermisster italienischer Taucher nach einem Schwächeanfall unter Wasser.
- Der Tod des Tauchers, vermutlich durch Dekompressionskrankheit verursacht, führte zum Abbruch der weiteren Suchaktionen.
- Bisher wurde nur eine Leiche der fünf verunglückten italienischen Taucher geborgen, die Bergung der übrigen wird durch schlechtes Wetter erschwert.
Die Suchaktion nach dem Tauchunglück in den Gewässern der Insel Alimathà im maledivischen Archipel, bei dem insgesamt fünf italienische Staatsbürger ums Leben kamen, zog sich über mehrere Tage hin. Sie musste zwischenzeitlich unterbrochen werden. Am Wochenende kam dabei ein maledivischer Rettungstaucher ums Leben. Der Mann erlitt während des Tauchgangs einen Schwächeanfall. Er starb trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen in einem Spital.
Der Tod soll durch die Dekompressionskrankheit verursacht worden sein, bei der sich Gasblasen - meist Stickstoff - im Blut und Gewebe bilden. "Es ist eine traurige und erschütternde Nachricht", erklärte der maledivische Präsident Mohamed Muizzu und sprach den Angehörigen sein Beileid aus. Auch der italienische Außenminister Antonio Tajani sandte seinem maledivischen Amtskollegen eine Botschaft der Anteilnahme.
Ursache des Tauchunfalls ist Gegenstand von Ermittlungen
Die Leiche eines italienischen Tauchers konnte bereits am Freitag geborgen werden. Die Suche nach den anderen vier Tauchern gestaltete sich jedoch kompliziert. Bei den Opfern handelt es sich um eine 51-jährige Meeresbiologin aus Genua, um ihre 22-jährige Tochter, um eine 31-jährige Forscherin und einen 31-jährigen Taucher. Alle fünf Italiener galten als erfahrene Taucher.
Die genaue Ursache des Unglücks sowie die Umstände des Todes der fünf Italiener sind weiterhin Gegenstand von Ermittlungen der lokalen Behörden auf den Malediven.
Malediven beliebtes Urlaubsziel für ausländische Touristen
Die Malediven sind ein kleiner Inselstaat im Indischen Ozean südwestlich von Sri Lanka. Die Inseln des Archipels ziehen mit idyllischen weißen Sandstränden viele internationale Urlauber an. Auch für Schnorchler und Taucher aus dem Ausland sind die Malediven und ihre Korallenriffe ein beliebtes Ziel.
Nach Angaben des Außenministeriums erkundeten die Italiener eine Höhle mit mehreren Kammern, die durch schmale Gänge verbunden sind, in etwa 50 Metern Tiefe. Medienberichten zufolge durfte die Gruppe aber nur in etwa 30 Metern Tiefe tauchen. Für tiefere Tauchgänge ist auf den Malediven eine spezielle Genehmigung nötig, die die Tauchergruppe offenbar nicht hatte.
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