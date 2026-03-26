Rettungsaktion für gestrandeten Wal in Ostsee unterbrochen

Bis in die Dunkelheit und bei Scheinwerferlicht haben Einsatzkräfte an der Rettung des vor Timmendorfer Strand in Deutschland festsitzenden Buckelwals gearbeitet. Doch auch am Donnerstagabend musste der Einsatz erfolglos beendet werden. Am Freitagmorgen solle es weitergehen, sagte der Bürgermeister von Timmendorfer Strand, Sven Partheil-Böhnke. Dabei hatte das schätzungsweise zwölf bis 15 Meter lange Tier laut dpa am Donnerstagabend immerhin ein Stück seine Position verändert.

Stundenlang waren zuvor Bagger im Einsatz, vom Wasser und von Land aus. Ein schwimmender Schaufelbagger hob eine Rinne aus. Ein weiterer Bagger schuf sich vom Strand aus einen Damm, um dichter an das Tier zu gelangen.

Der Buckelwal war Montagfrüh auf einer Sandbank entdeckt worden. Am Dienstag war ein Rettungsversuch mit einem kleinen Saugbagger gescheitert.